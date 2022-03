New Mahindra Scorpio: बड़ा सनरूफ... दो सीटिंग ले-आउट और जबरदस्त सेफ़्टी फीचर्स के साथ आ रही है दमदार SUV

Mahindra Scorpio दशकों से भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक है। अब कंपनी इसके नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। पिछले कई सालों से इसके नए मॉडल पर काम किया जा रहा है। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान कई अलग-अलग मौकों पर स्पॉट किया गया है।

प्रतिकात्मक तस्वीर: New Mahindra Scorpio To Be Launch Soon