अगस्त में सजेगा कार बाजार! नई Alto से लेकर Mahindra EV तक, धूम मचाने आ रही है ये 8 गाड़ियां

Maruti Alto के थर्ड जेनरेशन मॉडल को आगामी 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, इस कार को कई बड़े बदलाव के साथ बाजार में उतारा जा रहा है। वहीं Mahindra अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विस्तृत रेंज से 15 अगस्त को पर्दा उठाएगी, जिसे कंपनी के नए महिंद्रा एडवांस्ड डिजाइन यूरोप (एमएडीई) स्टूडियो में प्रदर्शित किया जाएगा।

New Maruti Alto to Mahindra Electric Vehicles upcoming Car launches in August