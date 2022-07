नई Maruti Alto का इंटीरियर उड़ा देगा होश, अपडेटेड फीचर्स के साथ इस महीने लॉन्च होगी सबसे सस्ती कार

Maruti Suzuki Alto के सेकेंड जेनरेशन मॉडल को साल 2000 में पेश किया गया था, उसके बाद साल 2019 में इस कार को हल्का अपडेट दिया गया। लेकिन दशकों बाद ऐसा पहली बार होगा जब इस सबसे सस्ती कार को बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार कर पेश किया जाएगा।

प्रतिकात्मक तस्वीर: New Maruti Suzuki Alto with Updated Interior to Be Launch in August