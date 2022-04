10 मई को देश में लॉन्च होगी ये 9-गियर वाली खूबसूबरत कार, केवल इन ग्राहकों के लिए कंपनी ने शुरू की बुकिंग

Mercedes-Benz C-Class में कंपनी कई बड़े बदलाव कर रही है, इसे बेबी एस-क्लॉस भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये कार काफी हद तक कंपनी के महंगे मॉडल S-Class से प्रेरित है। 9 ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस इस कार को तीन इंजन विकल्पों के साथ बाजार में उतारा जाएगा।

New Mercedes-Benz C-Class launch on 10th May