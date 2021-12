नए साल में धूम मचाएंगी ये सब-4 मीटर और SUV गाड़ियां, कम कीमत के साथ माइलेज भी होगा शानदार

नए साल में ये नई ये सब-4 मीटर और SUV गाड़ियां लॉन्चिंग के साथ ही भारतीय मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन फीचर्स और शानदार डिज़ाइन वाली इन गाड़ियों की चर्चा भी शुरू हो चुकी है।

नई दिल्ली। अगला साल यानि की 2022 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए काफी अहम है। बढ़ते कॉम्पीटीशन और डिमांड के चलते देश-विदेश की कार निर्माता कंपनियां देश के मार्केट में नई गाड़ियों के ज़रिए धमाका करने की योजना बना रही हैं। इन गाड़ियों में सब-4 मीटर और एसयूवी गाड़ियां भी शामिल हैं, जिन्हें लेकर चर्चाओं का बाज़ार काफी पहले से ही गर्म है और लोगों में इनके लिए ज़बरदस्त उत्साह भी है। शानदार फीचर्स के साथ ये गाड़ियां नए साल में धूम मचाने के लिए तैयार हैं।

New Sub-4 Meter and SUV cars in 2022