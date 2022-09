हर घंटे हुई 18 मौत... 1.55 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान! नितिन गडकरी ने कार कंपनियों से सेफ़्टी के लिए कही ये बड़ी बात

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.55 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। नितिन गडकरी ने कार कंपनियों से आग्रह किया है वो सहयोग करें और आम लोगों के लिए भी सुरक्षित कारों का निर्माण करें।

Nitin Gadkari urges carmakers to follow the six airbags Rule