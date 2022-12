नई कार खरीदने का नही है बजट तो, 75000 में घर लायें Maruti WagonR से लेकर Hyundai i10

Submitted by:

Published: Dec 09, 2022 10:18:31 am

देश में अगले साल(2023)से कारें खरीदना महंगा होने जा रहा है। यानी अब नई कार खरीदने के लिए आपकी जेब अब ढीली होगी। अब ऐसे में जिन लोगों का बजट एक नई कार खरीदने का नहीं है वो लोग used car मार्केट की तरफ मूव कर सकते हैं। इस समय Maruti True Value, Mahindra First choice, ola Auto, car dekho, spinny और Cars24 जैसे कई पॉपुलर ब्रांड्स हैं जहां आप डील कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कार चुन सकते हैं। यहां हम आपको Maruti Suzuki WagonR से लेकर Hyundai i10 के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनकी कीमत 75 हजार रुपये से शुरू हो रही है। इतना ही नहीं एक पुरानी कार खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है वो भी हम आपको यहां बता रहे हैं...आइये जानते हैं इस डील के बारे में...