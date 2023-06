तपती गर्मी में बाइक पर क्यों चलना, जब 50,000 में मिल रही मारुति वैगन-आर! जानिये डिटेल्स

Used Car: यहां हम Maruti True Value पर मिलने वाली वैगन-आर के कुछ मॉडल्स की जानकारी दे रहे हैं जिनकी कीमत 50,000 से शुरू होती है। यानी एक टू-व्हीलर की कीमत में आप एक कार की सवारी कर सकते हैं..



Used Maruti WagonR: पैसेंजर कार सेग्मेंट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। कम कीमत, बेहतर माइलेज और लो मेंटनेंस के चलते ज्यादातर लोग मारुति की कारों को खूब पसंद करते हैं। जिस तरह से लोग इस ब्रांड के नई कारों को पसंद करते हैं वैसे ही यूज्ड कार (Used Cars) मार्केट (Second Hand Car) में भी मारुति की कारों का कोई जवाब नहीं है। एक शोध के अनुसार बीते कुछ सालों में लोगों ने सेकेंड हैंड कारों को भी खूब तरजीह दी है। इस समय देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है, और दिन के समय बाइक/स्कूटर पर चलाना काफी मुश्किल भरा हो जाता है।



आजकल तो बाइक्स भी एक लाख रुपये तक बिक रही हैं। ऐसे में अगर एक AC वाली कार मिल जाये तो गर्मी से तो राहत मिल जायेगी...यहां हम Maruti True Value पर मिलने वाली वैगन-आर के कुछ मॉडल्स की जानकारी दे रहे हैं जिनकी कीमत 50,000 से शुरू होती है।