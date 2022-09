Tata Blackbird के लॉन्च को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! Creta को टक्कर देने बड़े इंजन के साथ आ रही है SUV

Tata Blackbird को कंपनी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ पेश करेगी। कूपे स्टाइल लुक के साथ इसमें कई एडवांस फीचर्स को शामिल किया जाएगा, जिससे ये एसयूवी Hyundai Creta को टक्कर देगी।

प्रतिकात्मक तस्वीर: Tata Blackbird To be launch in India Soon as a Rival Of Hyundai Creta