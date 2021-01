टाटा मोटर्स ने आज दिखाई नई Altroz iTurbo, केवल 11,000 रुपये में शुरू की प्री-बुकिंग

नई दिल्ली। बुधवार को टाटा मोटर्स ने नई Altroz iTurbo को पेश करने के साथ ही 11,000 रुपये में इसकी आधिकारिक प्री-बुकिंग शुरू कर दी। कंपनी आगामी 22 जनवरी को इस कार की कीमतों का खुलासा करेगी। नई Altroz iTurbo को एक नया पावरट्रेन, फीचर्स के साथ-साथ फ्रेश पेंट थीम भी दी गई हैं।

अल्ट्रोज़ को मूल रूप से 2020 की शुरुआत में देश में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ-साथ डीजल इंजन पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया गया था। टर्बो वेरिएंट कार की रेंज का विस्तार करता है जो नई लॉन्च की गई 2020 हुंडई i20 के टर्बो ट्रिम को टक्कर देता है। Altroz iTurbo को XT, XZ और लाइन के नए टॉप XZ+ वेरिएंट में उपलब्ध कराया जाएगा।

लेटेस्ट अपटेड्स के साथ अल्ट्रोज़ को एक नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिला है जो 110 bhp की जबर्दस्त ताकत के साथ-साथ 150 Nm का पीक टॉर्क भी देता है। यह कार पांच-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।

