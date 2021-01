नई टाटा सफारी की एक और झलक आई सामने, पता चली बड़ी खासियत

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स इस महीने अपनी मशहूर एसयूवी के बिल्कुल नए-नवेले वर्जन यानी न्यू जेनरेशन सफारी एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी में तेजी से जुटी हुई है। लॉन्चिंग से पहले कंपनी ग्राहकों में उत्सुकता बढ़ाने के लिए और नई गाड़ी के प्रति लोगों को ध्यान आकर्षित करने के फेर में धीमे-धीमे इसके लुक्स पर से पर्दा हटा रही है।

अब तक कंपनी इस गाड़ी का स्केच, इसका फ्रंट फेस और डी पिलर पर रीयर क्वार्टर विंडो की झलक दिखा चुकी है। अब टाटा मोटर्स ने इसके पिछले हिस्से की टेल लाइट और इंटीरियर के साथ ही बीच में दी गईं कैप्टन सीट का लुक दिखाती तस्वीर जारी की है।

टीजर इमेज में नजर आ रही नई एलईडी टेल लाइट्स, काफी हद तक बीते साल ऑटो एक्स्पो में प्रदर्शित की गई Gravitas SUV से मिलती-जुलती नजर आ रही है।

यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन टेल लाइट्स को संभवता एक ब्लैक पियानो फिनिश की लकीर के जरिये जोड़ा गया है, जो पिछले पूरे हिस्से को कवर करती है और बीच में टाटा का लोगो लगा हुआ है।

टाटा मोटर्स ने हाल ही में 'सफारी' नेमप्लेट को फिर से शुरू किया और जल्द ही इसकी लॉन्च के लिए तैयार है। Tata Motors ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसकी Gravitas सात सीटों वाली SUV को नई 'Safari' के रूप में जाना जाएगा।

फर्म ने आगामी सात सीटों वाली एसयूवी का निर्माण भी शुरू कर दिया है जिसे अब आधिकारिक घोषणा से पहले उत्पादन लाइन पर देखा गया है। यह मॉडल 26 जनवरी को सामने आने के लिए तैयार है और इसे फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। सफारी 2021 के प्री-प्रोडक्शन संस्करण को पिछले साल ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था, और कार को इससे पहले कई बार सार्वजनिक सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है।

