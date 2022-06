जमकर बिकी ये सस्ती SUV, 5-स्टार सेफ्टी और एडवांस फीचर्स के आगे फेल हुए Maruti Brezza और Hyundai Creta

Tata Nexon देश की सबसे सुरक्षित एसयूवी है, ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस एसयूवी को 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसके अलावा कंपनी इस एसयूवी कई एडवांस फीचर्स को भी शामिल किया है, जो कि इसे बाजार में Maruti Brezza और Hyundai Creta जैसी गाड़ियों को टक्कर देने में मदद करते हैं।

Tata Nexon Beats Maruti Brezza and Hyundai Creta in May Sales