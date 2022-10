आपको Maruti की नई Alto K10 क्यों खरीदनी चाइये? जानिये 5 बड़े कारण

अगर आप बजट 4 लाख से ऊपर है और आप एक एंट्री लेवल कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्यों All New K10 कार खरीदनी चाहिए ?

हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपनी New Alto K10 कार को लॉन्च किया है, इसे नए 5th जनरेशन HEARTECT platform पर तैयार किया है। अब साइज़ में यह बड़ी और बोल्ड हो गई है।कंपनी ने इसमें नया इंजन शामिल किया है जोकि अब पहले से ज्यादा माइलेज तो देता ही है साथ बेहतर परफॉरमेंस भी देता है। अगर आप बजट 4 लाख से ऊपर है और आप एक एंट्री लेवल कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्यों All New K10 कार खरीदनी चाहिए ? इस कार की कीमत 3.99 लाख रुपये से लेकर 5.83 लाख रुपये तक जाती है।