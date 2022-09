दिवाली के पहले Toyota ने किया बड़ा धमाका! बेहद कम दाम में लॉन्च की मिड-साइज़ एसयूवी Hyryder, कीमत है इतनी

बहरहाल, Toyota Hyryder की बात करें तो इसके माइल्ड-हाइब्रिड S AT, G AT और V AT की कीमत क्रमश: 13.48 लाख रुपये, 15.54 लाख रुपये और 17.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट केवल तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, वहीं स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट को भी तीन ट्रिम में पेश किया गया है, जिसकी कीमत 15.11 लाख रुपये से लेकर 18.99 लाख रुपये के बीच है। इसके अलावा फोर व्हील ड्राइव (4WD) पूरी तरह से लोड V MT माइल्ड-हाइब्रिड संस्करण में आता है।