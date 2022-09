Maruti Alto से भी कम दाम में घर लाएं 7-सीटर फैमिली कार Ertiga, जानिए क्या है डील

Maruti Alto से भी कम दाम में मिल रही है Ertiga



Maruti True Value पर इस समय Used Ertiga की दो यूनिट्स उपलब्ध हैं, जिनके बारे में आपको इस रिपोर्ट में जानकारी मिल रही है। True Value पर एक Ertiga VDI SHVS उपलब्ध है यह 2016 का मॉडल है और इसका रजिस्ट्रेशन मुज़फ्फरनगर का है। यह डीजल मॉडल है और 1,81,565 किलोमीटर चली है। यह 1st ओनर गाड़ी है। सफ़ेद कलर में आपको ये गाड़ी मिलेगी। इस मॉडल की डिमांड 3.86 लाख रुपये है।