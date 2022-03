आधे से भी कम दाम में मिल रही है Maruti Ertiga और Dzire, बिना डाउन पेमेंट दिए ही खरीद सकते हैं ये कारें

Used Maruti Suzuki Cars: यूज्ड मार्केट में भी मारुति सुजुकी की कारों का बोलबाला है। यदि आप भी कम कीमत में बेहतर एमपीवी, सेडान या हैचबैक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो Ertiga, Dzire और Swift आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

Published: March 17, 2022 11:43:56 am

Second Hand Maruti Cars: पैसेंजर कार सेग्मेंट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। कम कीमत, बेहतर माइलेज और लो मेंटनेंस के चलते ज्यादातर लोग मारुति की कारों को खूब पसंद करते हैं। जिस तरह से लोग इस ब्रांड के नई कारों को पसंद करते हैं वैसे ही यूज्ड कार (Used Cars) मार्केट (Second Hand Car) में भी मारुति की कारों का कोई जवाब नहीं है। एक शोध के अनुसार बीते कुछ सालों में लोगों ने सेकेंड हैंड कारों को भी खूब तरजीह दी है और यदि आप भी एक किफायती यूज्ड कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर मौका है।