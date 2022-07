कर लें 2 लाख का इंतज़ाम और बन जाएं कार के मालिक! बेहद कम दाम में Maruti बेच रही है Dzire और Wagon R जैसी कारें

Maruti Suzuki ने हाल ही में घरेलू बाजार में अपनी स्विफ्ट, वैगनआर और डिजायर के अपडेटेड मॉडल को लॉन्च किया था। ये कारें सेंकेड हैंड मार्केट में भी खासी लोकप्रिय हैं और लोग इन्हें खूब पसंद करते हैं।

पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का कोई तोड़ नहीं है। दशकों से ये देशी कंपनी अपने किफायती कारों से लोगों के ख्वाहिशों और कार मालिक बनने के सपने को पूरा करती आ रही है। कंपनी न केवल नई कारों की बिक्री करती है बल्कि अपने यूज्ड कार वेंचर True Value के माध्यम से पुरानी और सेकेंड हैंड वाहनों की भी बखूबी बिक्री करती है। यदि आप भी कम खर्च में कार मालिक बनने की योजना बना रहे हैं तो आप नई कारों पर बड़ी रकम खर्च करने के बजाय 2 लाख रुपये से भी कम कीमत में Maruti Dzire और Wagon R जैसी कारों के मालिक बन सकते हैं।

Second Hand Maruti Swift Selling On True Value