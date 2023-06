कार में कब बदलवाने चाहिए टायर्स, ख़राब टायर्स पहले ही देने लगते हैं ये 5 संकेत

Submitted by:

Published: Jun 16, 2023 11:53:40 am

Change the Tyres of Your Car: वैसे तो कार में लगे सभी पार्ट्स काफी अहम होते हैं, लेकिन टायर एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। टायर्स की कार में अहम् भूमिका होती है, क्योंकि इस पर परफॉरमेंस और सेफ्टी टिकी हुई है। लेकिन फिर भी अक्सर लोग टायर्स पर ध्यान ही नहीं देते. और बाद में तगड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यह भी देखने में आया है कि लोग टायर्स में न तो हवा ठीक से भरवाते हैं और न ही खराब होने या घिस जाने पर उन्हें चेंज करवाते हैं।



जिसकी वजह से कई बार टायर के पंचर होने और टायर फटने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कार में लगे टायर्स जब ख़राब होने लगते हैं तो समय से पहले ही आपको संकेत देने लगते हैं कि अब बदलने का समय आ गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको उन्ही संकतो के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो ये बताते हैं अब समय आ गया है कि पुराने खराब टायर्स की जगह नए टायर्स बदलने का...