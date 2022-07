जानिए कार की विंडशील्ड और विंडो पर क्यों होते हैं ये छोटे 'ब्लैक डॉट्स'? कारण जान हो जाएंगे दंग

कार के विंडशील्ड और विंडो ग्लॉस पर इस्तेमाल किए जाने वाले इस छोटे ब्लैक डॉट्स को (Frits) कहते हैं और आज के समय में ये सभी कारों पर देखे जा सकते हैं। ये छोटे डॉट्स कार के ग्लॉस को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

Black Dots on Windshield: ऑटोमोबाइल की दुनिया अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है, मशीनों और ज्ञान-विज्ञान से घिरे इस सेक्टर से जुड़ी कई ऐसी बाते हैं जिन पर हमारी नजरें तो रोज पड़ती हैं, लेकिन कई बार हम इनके होने के पीछे के कारणों के बारे में नहीं जान पाते हैं। मसलन आप सभी ने कार के विंडशील्ड (फ्रंट ग्लॉस) या विंडो पर ब्लैक रंग के छोटे-छोटे डॉट्स (Black Dotts on Windshield) जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कार के ग्लॉस पर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? यदि आप ऐसा मानते हैं कि ये महज एक डिजाइन के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैं, कार के ग्लॉस पर इन छोटे ब्लैक डॉट्स का प्रयोग बहुत ही जरूरी है।

Why your Car Windshield and Window Has Small Black Dots