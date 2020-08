2020 Mahindra Thar का मार्केट में तहलका, फीचर्स और लुक्स देख आनंद महिन्द्रा हुए फैन

नई दिल्ली : 15 अगस्त के मौके पर Mahindra And Mahindra ने अपनी धाकड़ा ऑफ रोड एसयूवी थार ( Mahindra Thar ) की पहली झलक दुनिया के सामने पेश की है। आपको मालूम हो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग लंबे समय से इस SUV का इंतजार कर रहे हैं । टेस्टिंग के दौरान इस एसयूवी को कई बार स्पॉट किया जा चुका है। 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली 2020 Mahindra Thar की पहली झलक देख कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा खुद इस बीस्ट के फैन हो गए और इसे चलाने की इजाजत मांगने लगे।

I promise I’ll wear a mask. (Against Covid, not the dust) But let me out there with this beast... please!? pic.twitter.com/SWqpNYNN4m