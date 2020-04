Maruti Suzuki से लेकर Hyundai तक लॉक डाउन के दौरान लॉन्च हुई इन कंपनियों की बेहतरीन कारें

नई दिल्ली: भारत में दूसरी बार लॉक डाउन का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में ज्यादातर इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। लॉक डाउन का असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ( auto industry ) पर भी देखने को मिल रहा है लेकिन इसके बावजूद भी ऑटोमोबाइल कंपनियां ( car manufacturers ) एक के बाद एक अपनी बेहतरीन कारों को लांच ( car launch in lockdown ) ( lockdown car launches ) कर रही हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 कारों ( best cars of 2020 ) के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लॉक डाउन पीरियड में लांच किया गया है।

Maruti Suzuki CelerioX BS6

मारुति सुजुकी की सिलेरियो एक्स बीएस6 मॉडल को हाल ही में 4.90 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस कार में बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन दिया गया है जो 6000 rpm पर 66 एचपी की पावर का टॉर्क जनरेट करता है. साथ ही इस कार में X BS6-5 स्पीड मैनुअल गिरयरबॉक्स दिए गए हैं।

Mahindra Bolero BS6

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में अपनी पॉपुलर महिंद्रा बोलेरो का bs6 अवतार लॉन्च किया है।बोलेरो bs6 की शुरुआती कीमत करीब 7 लाख 75 हजार रुपये तक है। इस कार में 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला mHawk 75 इंजन दिया गया है।

Tata Nexon XZ

टाटा मोटर्स ने लॉक डाउन पीरियड में नेक्सॉन एक्स जेड मॉडल को लॉन्च कर दिया है। कार की कीमत 10 लाख 10 हजार रुपये है।

Hyundai Verna BS6

इस लॉकडाउन के दौरान हुंडई इंडिया ने Verna BS6 को लॉन्च किया है। लंबे समय से इस कार का इंतजार किया जा रहा था जो अब लॉन्च हो चुकी है। इस कार की कीमत 9.30 लाख से शुरू होती है।

MG Hector BS6

भारत की पहली इंटरनेट कार एमजी हेक्टर bs6 के डीजल वेरिएंट को लॉक डाउन के दौरान ही लॉन्च किया गया है। इस एसयूवी की कीमत 13 लाख 88 हजार रुपये रखी गई है।