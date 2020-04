ये है भारत के सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत भी है बेहद कम

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ( best electric scooters in India 2020 ) बनाने में बजाज ऑटो से लेकर हीरो तक कई कंपनियां शामिल है ( latest electric scooters in India ) ।

नई दिल्ली: देश में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और प्रदूषण को देखते हुए टू व्हीलर्स निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। स्कूटर्स ना सिर्फ बेहतरीन माइलेज ( electric scooters mileage ) देते हैं बल्कि पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ( best electric scooters in India 2020 ) बनाने में बजाज ऑटो से लेकर हीरो तक कई कंपनियां शामिल है ( latest electric scooters in India ) । ऐसे में आज हम आपको बेहतरीन माइलेज देने वाले इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ( top electric scooters of India ) के बारे में बताने जा रहे हैं।

Hero optima LA : हीरो ऑप्टिमा स्कूटर को ₹41770 की कीमत में लांच किया जा चुका है। यह स्कूटर चार्ज होने में 8 से 10 घंटे का समय लेता है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह स्कूटर 50 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है जो कि इसकी रेंज है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 48v-28AH क्षमता की बैटरी लगाई गई है।

Bajaj Chetak electric scooter : बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस स्कूटर की कीमत 1.15 लाख रखी गई है। स्कूटर में ip67 रेटेड की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो फुल चार्ज होने के बाद 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में मदद करती है।

TVS iQube : टीवीएस आइक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.4 केडब्ल्यू क्षमता वाली इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो 6 बीएचपी की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इस स्कूटर की कीमत 1.15 लाख रखी गई है। एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह स्कूटर 75 किलोमीटर की रेंज देता है।