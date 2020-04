Maruti Alto 45,000 में तो 1.70 लाख में मिल रही WagonR, इससे सस्ती मारुति कारें कहीं नहीं मिलेंगी

( second hand Maruti WagonR ) भी ऑल्टो की तरह ही भारत की पॉपुलर हैचबैक कार है। वेबसाइट पर इस कार की कीमत ₹170000 मांगी जा रही है।

नई दिल्ली: भारत में मारुति सुजुकी की कारें बेहद ही लोकप्रिय हैं। यह कार्य इतनी ज्यादा किफायती होती हैं कि इन्हें खरीदना और इनका रखरखाव बेहद ही कम खर्च में हो जाता है। यह कार्य लंबे समय तक आपका साथ निभाती हैं यही वजह है कि यह बेहद पॉपुलर।

अगर आप चाहे तो बेहद ही कम कीमत में मारुति की कारों को खरीद सकते हैं। यह कार्य आपको आधे से भी कम कीमत में मिल जाती हैं और इनकी कंडीशन भी बेहतरीन रहती है। दरअसल हम सेकंड हैंड कारों की बात कर रहे हैं।

ट्रू वैल्यू ( true value ) ( truevalue ) मारुति सुजुकी का सेकंड हैंड कार सेलिंग प्लेटफार्म है जहां पर आपको अच्छी कंडीशन वाली मारुति की यूज्ड कार्स ( truevalue cheap cars ) मिल जाती हैं। इन कारों का पेपर वर्क भी आसानी से हो जाता है और आप आसानी से इन्हें परचेज कर सकते हैं ( best deals on truevalue ) । तो अगर आप भी मारुति की कोई सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस प्लेटफार्म पर आपके लिए कौन सी कार कम कीमत में अवेलेबल है।

मारुति सुज़ुकी ऑल्टो : वैसे तो मारुति सुजुकी अल्टो की कीमत तकरीबन ₹290000 होती है लेकिन ट्रू वैल्यू पर आप इसे महज ₹45000 में खरीद ( buy Maruti Alto ) ( second hand Maruti Alto ) सकते हैं। इस प्लेटफार्म पर मारुति ऑल्टो का साल 2005 मॉडल अवेलेबल है जो अब तक 74525 किलोमीटर चल चुका है।

मारुति वैगनआर : मारुति वैगनआर ( second hand Maruti WagonR ) भी ऑल्टो की तरह ही भारत की पॉपुलर हैचबैक कार है। वेबसाइट पर इस कार की कीमत ₹170000 मांगी जा रही है। वेबसाइट पर इस कार का साल 2011 मॉडल अवेलेबल ( buy Maruti WagonR ) है। यह कार अब तक 93793 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है।