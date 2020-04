दिल्ली की इस मार्केट में महज 4 लाख में मिलती है 10 लाख वाली Mahindra Scorpio

नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और कोई महंगी एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए दिल्ली की सेकंड हैंड कार मार्केट ( Delhi car market ) बेहतरीन विकल्प साबित होंगी। (Buy second hand cars in Delhi ) इस मार्केट में मिलने वाली सेकंड हैंड कारें बेहतरीन कंडीशन में होती हैं साथ ही आपको यह पूरे पेपर वर्क के साथ मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है यह मार्केट।

रोहिणी कार मार्केट: दिल्ली के रोहिणी में भी कारों का एक बड़ा मार्केट लगता है जहां आप बेहतरीन कंडीशन वाली यूज्ड कारें ( second hand cars in Delhi ) ( second hand car market ) खरीद सकते हैं। यहां पर आपको आल्टो और स्विफ्ट जैसी कारें 2 से 3 लाख में मिल जाती हैं।

दिलशाद गार्डन मार्केट: आपको अगर लग्जरी कारें सस्ते दाम में खरीदनी हैं तो आपके लिए दिल्ली की दिलशाद गार्डन मार्केट सही रहेगी क्योंकि आप यहां पर आसानी से अच्छी कंडीशन वाली पुरानी कारें खरीद सकते हैं वो भी बेहतरीन एक्सेसरीज के साथ, बता दें कि आपको यहां 3 से 4 लाख में यूज्ड स्कार्पियो जैसी कारें मिल जाएंगी।

करोल बाग़ मार्केट: करोलबाग़ मार्केट की एक जानी मानी यूज्ड कार मार्केट है, यहां पर आपको बड़े ब्रांड्स की महंगी कारें बेहद ही सस्ते दाम में मिल जाती है। ये कारें आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं।