Kia Seltos ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक साल से भी कम समय में बिके 80,000 से ज्यादा यूनिट्स

Kia Motors ने भारत में 22 अगस्त 2019 को Kia Seltos SUV bs6 ( best SUV of the year ) ( Kia compact SUV ) को लांच किया था। लॉन्चिंग से लेकर अब तक 9 महीनों का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक ग्राहक इस एसयूवी को जबरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं