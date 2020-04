Hyundai Aura से लेकर Tata Tigor तक, ये है भारत की सबसे सस्ती सेडान कारे

आज हम आपके लिए सस्ती सेडान कारों की लिस्ट लेकर आएं जो आपके बजट ( Best Budget Sedan 2020 ) में आसानी से फिट हो जाएंगी।

नई दिल्ली: भारत में सेडान कारों ( Best Compact Sedan 2020 ) की लंबी रेंज मौजूद है जिनमें से आप अपनी पसंद की कार आसानी से चुन सकते हैं लेकिन यह Cars आम हैचबैक कारों से थोड़ी महंगी होती हैं ऐसे में आज हम आपके लिए सस्ती सेडान कारों की लिस्ट लेकर आएं जो आपके बजट ( Best Budget Sedan 2020 ) में आसानी से फिट हो जाएंगी।

Hyundai Aura : हाल ही में दिग्गज कार निर्माता कंपनी हुंडई ने अपनी सब कॉन्पैक्ट सेडान aura को भारत में लॉन्च किया है। भारत में यह कार 3 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है। इस कार में 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन, 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पैट्रोल इंजन, 1.2 लीटर क्षमता का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। बात करें कीमत की तो यह कार 5.79 लाख की कीमत में अवेलेबल है ( Best Sedan Under 6 Lakh in India )।

Maruti Suzuki Dzire : भारत में मारुति सुजुकी डिजायर बेहद ही पॉपुलर कार है जो आसानी से आपके बजट में अवेलेबल है। हाल ही में डिजायर का फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च किया गया है। इस कार की कीमत 5.89 लाख से शुरू होती है। इस कार में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है।

Hyundai xcent : Hyundai xcent को भारत में 5.81 लास्ट की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। इस कार में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन और 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है ( Sedan Cars Under 6 Lakh in India )।

Tata Tigor : टाटा तिगोर एक किफायती सेडान कार है जिसकी शुरुआती कीमत 5.75 लाख रुपए रखी गई है। इस कार में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है।