Nissan की कारों पर अब तक का सबसे बंपर डिस्काउंट, दिसंबर तक है खरीदने मौक़ा

नई दिल्ली: देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने जनवरी 2020 से अपनी कारों के महंगे होने की घोषणा कर दी है ऐसे में कारों के पॉपुलर मॉडल्स खरीदने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपने भी कार खरीदने का मन बनाया था और अब ये आईडिया ड्रॉप करने जा रहे हैं तो आज हम आपको Nissan की कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसपर आपको तकरीबन 1.15 लाख रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

आपको बता दें कि Nissan ने अपने रेड वीकेंड कैंपेन को लॉन्च करने का ऐलान किया है जिसके तहत पूरे दिसंबर महीने के दौरान के दौरान Nissan और Datsun की कारों पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। तो अगर आप भी अब कार खरीदने जा रहे हैं तो आज जान लीजिए कि निसान और डैटसन की कौन सी कार पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।

इन कारों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Nissan के मॉडल्स kicks और Datsun के मॉडल Redi-Go , Go और Go Plus पर ग्राहक 1.15 लाख के बेनेफिट्स ले सकते हैं. इसमें 40,000 रुपये के कैश डिस्काउंट्स के साथ 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसके अलावा 10,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट भी उपलब्ध है।

1 करोड़ के वाउचर जीतने का मौका

आपको जानकर हैरानी होगी कि Nissan की किसी भी डीलरशीप में जाकर आप ब्रांडेड मर्चेंडाइज जीत सकते हैं और इसके लिए आपको कॉम्पिटीशन में भाग लेना पड़ेगा, साथ ही आप यहां 1 करोड़ रुपये तक के वाउचर भी जीत सकते हैं। Nissan Kicks को हाल ही में लॉन्च किया गया था जिसे भारत में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और साथ ही अब इस कार पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उससे कारों की बिक्री में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। Nissan Kicks को आप भारत में 9.55 लाख से 13.69 लाख रुपये की एक्स-शोरुम कीमत में खरीद सकते हैं।

