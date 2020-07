इन चीजों की Gardening से कमाए लाखों रुपए, साल भर में हो जाएंगे मालामाल, दूसरों को भी देंगे काम

Highlights - बदलते जमाने के साथ अब यह चलन भी बदल रहा है। किसानों को अपनी कमाई के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है - किसान अब खेती की जगह बागवानी (gardening is a benificial work) की तरफ रुख कर रहे हैं - यह किसान लाखों रुपए की कमाई (Gardening Tips) के अलावा अब कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं

नई दिल्ली. आज के समय में फलों और फूलों की खेती या बागवानी (Gardening) महज शौक भर के लिए किया जाने वाला काम नहीं रह गया है। बल्कि इससे अच्छी कमाई (Career in Gardening) भी हो रही है। इससे उन किसानों को भी फायदा मिल रहा है जो महीनों फसल की कमाई लेने के लिए इंतजार करते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्हें आमदनी मिलती है। और इसी वजह से उनके घर की हालत (benefits of gardening) कभी सुधरे नहीं। बदलते जमाने के साथ अब यह चलन भी बदल रहा है। किसानों को अपनी कमाई के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। किसान अब खेती की जगह बागवानी (gardening is a benificial work) की तरफ रुख कर रहे हैं। यह किसान लाखों रुपए की कमाई (Gardening Tips) के अलावा अब कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।

हमारे देश में विविध प्रकार की मिट्टी और जलवायु के साथ कई प्रकार की कृषि-पारिस्थितिकी माैजूद है, जो विभिन्न प्रकार की बागवानी और फसलों को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। उच्च तकनीक वाले ग्रीन हाउस (Greenhouse), इन-हाउस रिसर्च और ऑफ-सीजन की खेती ने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में नयी संभावनाएं विकसित की हैं। यही वजह है कि आज भारत दुनिया में फलों और सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

इन फलों के लगा रहे पौधे

आजकल किसान पपीता, आम, अमरूद, कटहल और नींबू जैसे फलदार पौधे लगा रहे हैं। क्योंकि इनका सीजन भी है। किसान इन्हें ये अच्छी खासी मात्रा में लगाते हैं। इससे वे खुद भी कमाते हैं और साथ ही अपने परिवार का भी पोषण कर रहे हैं। एक हिंदी वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक किसान रोजाना पचास से अधिक लोगों को काम भी देते हैं।

जानिए किसमें, कितनी है कमाई



- केले की बागवानी करने वाले इस किसान की सालाना कमाई 10 लाख रु है।

- 100 एकड़ में अमरूद, आम, सीताफल, केला और पपीता लगाते हैं जिसमें भी कई लाखों की कमाई है।

- ये फल ओडिशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली तक पहुंचते हैं।

हर साल बचते है 32 लाख रुपए

रिपोर्ट के मुताबिक इन सब में अच्छी बात यह है कि उनके बाग में रोज 80 लोगों को काम मिलता है। उनकी सालाना बचत 40 लाख रुपये है। तीसरे किसान के अनुसार वे 40 एकड़ में बागवानी करके हर साल 32 लाख रुपए तक बचाते हैं। इस तरह किसान बागवानी से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इन बागवानी में जिसमें कटहल, आम, अमरूद व बेल के पेड़ प्रमुख हैं।