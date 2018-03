Career Courses After 12th Class नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेस एग्जाम-2018 (CEE) के लिए रजिस्ट्रेशन 09 मई, 2018 तक किए जा सकते हैं। यह एग्जाम अजमेर , भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और शिलॉन्ग स्थित रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से बीएससी, बीए-बीएड (चार वर्षीय इंटीग्रेटेड), एमएससी इन एजुकेशन (छह वर्षीय इंटीग्रेटेड), दो वर्षीय बीएड व एमएड और बीएड-एमएड (तीन वर्षीय इंटीग्रेटेड) शामिल हैं। यह एग्जाम झांझर, हरियाणा के प्रारंभ स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन में प्रवेश के लिए भी आयोजित होगा। आगामी 10 जुलाई, 2018 को आयोजित होने वाले इस एंट्रेंस टैस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संभव हो सकेंगे।

अधिक जानकारी के अलावा रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं-



How To Apply For MBA Programs From NIT एनआईटी में एमबीए प्रोग्राम के लिए करें आवेदन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), अगरतला ने हाल ही अपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विभाग में फुल टाइम दो वर्षीय एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एडमिशन 2018-19 सत्र के लिए किए जाएंगे। विभिन्न आरक्षित वर्गों के अनुसार आवेदन शुल्क अलग-अलग है। विद्यार्थी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर भरकर, सत्यापित दस्तावेजों व डिमांड ड्राफ्ट सहित दिए गए पते पर भेज सकते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 27 मार्च, 2018 Application Process For University Entrance Exam

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ इंजीनियरिंग संकाय और कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अन्य विषय के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त। साथ ही कैट/सीमैट /जीमैट/मैट आदि स्कोर होना अनिवार्य। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत स्टूडेंट्स भी आवेदन के योग्य हैं।

प्रवेश : पर्सनल अपीयरेंस, ग्रुप डिसकशन, पर्सनल इंटरव्यू, एकेडेमिक रिकॉर्ड और क्वालिफाइड एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें

