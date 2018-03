CBSE New Update केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों के भविष्य को लेकर लगातार नए बदलाव कर रहा है। अब बोर्ड ने कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने स्कूल प्राचार्य को जानकारी भेज दी है। सत्र 2018-19 से सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए यह कार्यक्रम अनिवार्य होगा।

Health And Physical Education In CBSE Board

स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी अवस्थाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह विषय जरूरी है। यही वजह है कि नए सत्र से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को स्कूल में अनिवार्य रूप से पढाने के लिए कहा है। बोर्ड ने इस संबंध में एक सकुर्लर भी जारी किया है।सत्र 2018-19 से मुख्य विषयों की तरह ही इस विषय को भी पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसका सिलेबस भी सीबीएसई द्वारा तैयार किया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड की ओर से भी स्कूलों को सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इसमें बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेने की बात कही गई है। अन्य विषयों की तरह इन विषयों की कक्षाएं भी नियमित तौर पर चलेंगी। पहले फिजिकल एजुकेशन की कक्षाएं वैकल्पिक होती थीं, लेकिन नए सत्र से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

CBSE New Update

बोर्ड की ओर से निर्देश दिया गया है कि सीबीएसई के सभी स्कूलों में इन विषयों को इसी सत्र से पढ़ाना अनिवार्य होगा। स्कूलों को इन विषयों के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाने को भी कहा गया है, सीबीएससी ने स्कूलों में हमेशा एक पीरियड फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ का शामिल करना जरूरी बताया है।

कक्षा नवमीं से 12वीं तक यह विषय जरूर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस विषय की प्रतिदिन कक्षाएं भी संचालित होंगी। पहले फिजिकल एजुकेशन कक्षा 11वीं व 12वीं में वैकल्पिक रूप से था।

मोबाइल से दूरी बनाने का प्रयास CBSE New Syllabus For 9th To 12th Class

सीबीएसई के इस कदम का अभिभावकों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि वर्तमान में बच्चों का पूरा ध्यान हाईटेक कंप्यूटर, मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर केंद्रीत है। जिसकी वजह से आउटडोर गेम्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तबीयत बिगड़ने, चिड़चिड़ापन, परीक्षा में कम नंबर मिलना, भूख न लगना इसका प्रमुख कारण है। हेल्थ कोर्स से राहत मिलेगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे।

Education News

सीबीएसई ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इस बार 10वीं बोर्ड और 12वीं कक्षा के छात्रों की उत्तरपुस्तिका की जांच एक नहीं, बल्कि दो शिक्षकों से कराई जाएगी, ताकि रिजल्ट में पारदर्शिता बनी रहे। सीबीएसई बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बाबत सीबीएसई बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए।