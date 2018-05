Latest Job Update रिसेशन के दौरान अगर आपकी जॉब चली गई है और आपको नौकरी की आवश्यकता है तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है...

प्लानिंग के साथ करें जॉब सर्च Planing For Govt Job Interview

जॉब सर्च करने के लिए पहले तो आप पूरी तैयारी करें। तैयारी से मतलब है कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, किस वजह से कंपनी आपको नौैकरी देगी, आपको नई नौकरी में अपनी योग्यता के अनुसार किस तरह का पद चाहिए आदि।

करें इस्तेमाल जॉब टेक्नीक का How To Get Updation For Latest Govt Jobs

जॉब टेक्नीक से आशय है कि नौकरी पाने के लिए अपने कॉन्टेक्ट्स को बेहतर बनाए रखना और जॉब सर्च के दौरान काम आने वाले टूल्स जैसे इंटरनेट जैसी चीजों पर मजबूत पकड़ होना। आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट में किस कंपनी में आपके लायक नौकरी है, वहां पोस्ट क्या है।

रोचक कवर लेटर Internet use For Searching Jobs

जॉब सर्च के दौरान अपने बारे में संक्षिप्त ब्योरा एक सादे कागज में लिखकर रेज्यूमे के साथ अटैच करें जिसे 'कवर लेटरÓकहा जाता है। कवर लेटर को रोचकता के साथ लिखें, जिससे इंटरव्यूवर प्रभावित होकर आपको इंटरव्यू के लिए बुला ही ले।

All Latest Govt Jobs Updation Regular By Online Portal : सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को सभी राष्ट्रीयकृत समाचार पत्रों और रोजगार समाचार पत्रों को पढ़ते रहना होगा। आज के जमाने में इंटरनेट के जरिये सरकारी नौकरी को लेकर सभी राजकीय बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये भी नई भर्ती सम्बंधित विज्ञप्ति देख सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग , लोक सेवा आयोग और राज्य बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर भी नौकरियों के लिए पोर्टल होता है जहाँ उपडेट के साथ हर एक आने वाली भर्ती की जानकारी भी रहती है।