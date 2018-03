Career Tips इंटर्नशिप से महिलाएं शुरू कर सकती हैं कॅरियर...

Career Tips इंटर्नशिप आपको वर्तमान व्यावसायिक दुनिया के लिए तैयार करके और आपके आत्मविश्वास बढ़ाकरएक लंबे ब्रेक के बाद अपने कॅरियर को दुबारा शुरू करने का एक अनुकूल तरीका है। जानते हैं कि इंटर्नशिप से आपको किस तरह से फायदा हो सकता है-

अक्सर देखा जाता है कि कॅरियर-उन्मुख महिलाएं भी शादी के बाद बढ़ती जिम्मेदारियों के चलते अपने कॅरियर से कुछ समय का ब्रेक ले लेती हैं। इन जिम्मेदारियों में घर का खयाल रखना, बच्चों की परवरिश आदि शामिल हो सकते हैं। कभी-कभी ये जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं और कुछ सप्ताहों के लिए लिया हुआ ब्रेक कई वर्षों तक विस्तारित हो जाता है। परिणामस्वरुप जब वे अंतत: पेशेवर दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार होती हैं तब आधुनिक कौशल के अभाव और आत्मविश्वास की कमी के कारण असमर्थ रहती हैं। इंटर्नशिप की मदद से इस स्थिति में बदलाव किया जा सकता है।

इंटर्नशिप है जीवनदायी How To Make Career By Internship

ऐसी ही कहानी कामाक्षी पारीक की है। शादी करने से पहले उन्होंने कई बड़ी कंपनियों में ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम किया, पर शादी के बाद अपने पति के परिवार और अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। यह सिलसिला 4 सालों तक चला लेकिन उनके मन में काम करने की इच्छा हमेशा रहती थी। चूंकि उनके कार्य अनुभव में चार साल का अंतर आ चुका था, इसलिए उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा था। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि नई नौकरी और गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल होगा। तब इंटर्नशिप्स के बारे में पता लगा, जहां इन चीजों के बीच संतुलन बनाते हुए कॅरियर फिर से शुरुआत करने का अवसर मिलता है।

सीखें आधुनिक स्किल्स Skills Develop

आज जब प्रौद्योगिकी और कार्य प्रथाएं तेजी से उन्नति कर रही हैं, तब लम्बी अवधि का कॅरियर ब्रेक आपकी कुशलता के स्तर को आपके सहकर्मियों से पीछे कर देता है। यह वापस नौकरी पाने में एक बड़ी बाधा बन जाता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए आप नौकरी ढूंढने से पहले एक इंटर्नशिप कर सकते हैं, जहां आप उन पर असल में कार्य करके नवीनतम कौशल सीख सकते हैं। इंटर्नशिप के दौरान आप नए ट्रेंड्स और बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नेटवर्किंग का मौका Career By Networking

इंटर्नशिप के दौरान आप कई तरह के काम करते हैं। ऐसा करते हुए आप विविध पेशेवरों के साथ काम करते हैं और आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। जब आप नियमित नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू करते हैं, तो यह नेटवर्किंग अत्यंत उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि वक्त के साथ आपकी रुचियां और नौकरी से अपेक्षाएं बदल सकती हैं। इसलिए इंटर्नशिप के माध्यम से अपने कॅरियर को एक नई दिशा दी जा सकती है।

एक बार कॅरियर में ब्रेक आने के बाद फिर से नौकरी ज्वॉइन करने और अच्छी पॉजीशन प्राप्त करने में महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इंटर्नशिप कॅरियर के लिए उपयोगी हो सकती है।

आज के समय में कार्यानुभव होना ज्यादा मूल्यवान है। इंटर्नशिप में नई तकनीकों और परियोजनाओं पर कार्य करने को मिलता है। नियमित रोजगार के लिए आवेदन करने से पहले इंटर्नशिप का कार्यानुभव प्राप्त करना उचित रहेगा। इससे आप नियोक्ताओं पर एक उल्लेखनीय प्रभाव भी छोड़ सकते हैं।

फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का विकल्प

नियमित नौकरियों के विपरीत इंटर्नशिप में अपेक्षाकृत कम प्रतिबद्धता चाहिए। शुरुआत में काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल है, पर अच्छी बात यह है कि इंटर्नशिप में 'वर्क फ्रॉम होम' और 'पार्ट टाइम' के विकल्प भी मिलते हैं।

'इंटर्नशिप्स फॉर वीमन' का फायदा Internship For Women

भारत में कामाक्षी जैसी लाखों महिलाएं हैं जिनकी ऐसी ही कुछ कहानी है। यदि आप भी उनमें से एक हैं, तो निराश न हों, क्योंकि अब आपके पास एक उम्मीद है- इंटर्नशिप्स फॉर वीमन (द्बठ्ठह्लद्गह्म्ठ्ठह्यद्धड्डद्यड्ड.ष्शद्व/द्बठ्ठह्लद्गह्म्ठ्ठह्यद्धद्बश्चह्य-द्घशह्म्-2शद्वद्गठ्ठ)। यह एक अभियान है जिसके अंतर्गत इंटर्नशाला उन महिलाओं के लिए इंटर्नशिप्स लेकर आता है जिन्हें अपना कॅरियर किसी कारणवश छोडऩा पड़ा हो या फिर जो कभी अपने कॅरियर की शुरुआत ही न कर पाई हों।