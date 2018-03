IIFT Admission 2018 आईआईएफटी से कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम

IIFT Admission 2018 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड (IIFT), नई दिल्ली ने अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। संस्थान की ओर से यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक 27 अपरैल 2018 तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। प्रवेश के लिए आवेदकों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास करने होंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन आईआईएफटी दिल्ली और कोलकाता कैंपस में होगा।

27 अप्रैल 2018 तक इच्छुक आवेदक आईआईएफटी के पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

27 मई 2018 को आईआईएफटी के पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए योग्य आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा।

Education Qualification For Admission In IIFT

आवेदकों के पास मास्टर्स डिग्री या एमफिल डिग्री होनी जरूरी है। मास्टर्स या एमफिल डिग्री में आवेदकों के न्यूनतम 55 प्रतिशत माक्र्स होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा जिन आवेदकों ने मास्टर्स डिग्री के समकक्ष डिप्लोमा कोर्सेज न्यूनतम 55 प्रतिशत माक्र्स के साथ पास किए हुए हैं, वह भी इस प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। जरूरी योग्यताओं को पूरा करने वाले ओवरसीज स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा से छूट पाने के लिए इनके पास 500 या ज्यादा का जीमैट स्कोर होना जरूरी है।

Selection Process In IIFT PHD Program

पीएचडी प्रोग्राम में चयन के लिए आवेदकों को लिखित एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में बेसिक स्टेटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक मेथेमेटिक्स और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका आयोजन संस्थान के नई दिल्ली और कोलकाता कैंपसेज में होगा।

Important Dates Of IIFT Admission

पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक 27 अप्रैल 2018 तक आवेदन फॉर्म और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जमा करवा सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए योग्य आवेदकों की घोषणा 11 मई 2018 को होगी। लिखित परीक्षा का आयोजन 27 मई 2018 को होगा। इसके रिजल्ट की घोषणा 8 जून 2018 को होगी।

How To Apply For IIFT Admission

आवेदक संस्थान की वेबसाइट www.iift.edu पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 2500 रुपए की आवेदन फीस भरनी होगी। आवेदकों को भरा हुआ फॉर्म और डीडी इस पते पर भेजने होंगे - Ms. Lalita Gupta, Section Officer (Research Division), INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE, B-21, Qutab Institutional Area, New Delhi 110016