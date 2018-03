Education News डीटीयू दिल्ली से एमबीए प्रोग्राम करने का मौका

Education News In Hindi दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू), दिल्ली के तहत दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने अपने एमबीए प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018 के लिए मंगवाए गए हैं। एमबीए प्रोग्राम की कुल 120 सीट्स पर एडमिशन लिए जाएंगे। एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक 20 मार्च 2018 तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

क्या है योग्यता Education Qualification For Admission In MBA Program

डीटीयू के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदकों के पास न्यूनतम 60 प्रतिशत माक्र्स या समकक्ष सीजीपीए के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है। हालांकि एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूडी कैटेगिरी के आवेदकों के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत माक्र्स के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने जा रहे या बैठ चुके आवेदक जो परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हों, वह भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि, उन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित की गई तारीख पर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाना होगा। ऐसा नहीं करने पर इन आवेदकों का एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा।

20 मार्च 2018 तक इच्छुक आवेदक डीटीयू के एमबीए प्रोग्राम के लिए आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

09 अप्रैल 2018 को योग्य आवेदकों के चयन के लिए ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

कैसे होगा चयन Selection Process

यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सबसे पहले योग्य आवेदकों को कैट 2017 में परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन शॉर्टलिस्टेड आवेदकों को पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना होगा। कैट स्कोर, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर एमबीए प्रोग्राम में योग्य आवेदकों को एडमिशन दिया जाएगा।

ये हैं जरूरी तारीखें

डीटीयू के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदक 20 मार्च 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। जीडी और पीआई के लिए शॉर्टलिस्टेड आवेदकों की लिस्ट 27 मार्च 2018 को आएगी। जीडी और इंटरव्यू का आयोजन 9 अप्रैल 2018 को होगा। चयनित अभ्यर्थियों की पहली लिस्ट 25 अप्रैल 2018 को आएगी। योग्यता का प्रमाण दिखाने की आखिरी तारीख 13 अगस्त 2018 रखी गई है। प्रोग्राम में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2018 तय की गई है।

कैसे करें अप्लाई How To Apply For MBA In DTU

यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक वेबसाइट http://www.dtu.ac.in/Web/ Departments/ DSM/admission/ पर जाकर आवेदन फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। फॉर्म के साथ ही 1000 रुपए की आवेदन फीस भी देनी होगी। एससी/ एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगिरी के आवेदकों को 500 रुपए की फीस देनी होगी। अधूरे फॉर्म को यूनिवर्सिटी द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है।