NIRF Ranking 2020 updates: एनआईआरएफ रैंकिंग जारी, ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास देश का बेस्ट संस्थान

NIRF Ranking 2020 Live updates: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 जारी कर दी। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले और बेंगलुरु का IISc दूसरे स्थान पर है। जबकि विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर है। दूसरे स्थान पर जेएनयू दिल्ली और तीसरे स्थान पर बीएचयू है।

- इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली और तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है।

- बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद अव्वल रहा। दूसरे स्थान पर आईआईएम बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर आईआईएम कोलकाता है।

- मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली टॉप पर है। पीजीआईएमईआर (चंडीगढ़) दूसरे और क्रिश्चिन मेडिकल कॉलेज (बेंगलुरु) तीसरे नंबर पर है।



एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 के टॉप 3 संस्थान (NIRF Ranking List 2020 Categorywise)

ओवरऑल कैटेगरी: 1-आईआईटी मद्रास, 2-आईआईएससी बेंगलूरू और 3-आईआईटी दिल्ली

डेंटल कैटेगरी: 1-मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, दिल्ली, 2-मनिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, उडुपी और 3-डॉ. डी. वाई. पाटिल डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पुणे

यूनिवर्सिटी कैटेगरी: 1-आईआईएससी बेंगलूरू, 2-जेएनयू दिल्ली और 3-बीएचयू

इंजीनियरिंग कैटेगरी: 1-आईआईटी मद्रास, 2-आईआईटी दिल्ली और 3-आईआईटी मुंबई

मैनेजमेंट कैटेगरी: 1-आईआईएम अहमदाबाद, 2-आईआईएम बेंगलोर और 3-आईआईएम कलकत्ता

फार्मेसी कैटेगरी: 1-जामिया हमदर्द नई दिल्ली, 2-पंजाब यूनिवर्सिटी और 3-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च हैदराबाद



कॉलेज कैटेगरी: 1-मिरांडा हाउस दिल्ली, 2-लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमेन, दिल्ली और 3-हिंदू कॉलेज दिल्ली

मेडिकल कैटेगरी: 1-एम्स दिल्ली, 2-पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ और 3-क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर

लॉ कैटेगरी: 1-एनएलएसआईयू बेंगलूरू, 2-एनएलयू दिल्ली और 3-एनएलयू हैदराबाद

आर्किटेक्चर कैटेगरी: 1-आईआईटी खड़गपुर, 2-आईआईटी रुड़की और 3-एनआईटी कालीकट



टॉप 10 इंडिया रैंकिंग 2020 लिस्ट यहां देखें:

ओवर ऑल कैटेगरी

Indian Institute of Technology Madras- रैंक 1

Indian Institute of Science, Bengaluru- रैंक 2

Indian Institute of Technology Delhi- रैंक 3

Indian Institute of Technology Bombay- रैंक 4

Indian Institute of Technology Kharagpur- रैंक 5

Indian Institute of Technology Kanpur- रैंक 6

Indian Institute of Technology Guwahati- रैंक 7

Jawaharlal Nehru University, New Delhi- रैंक 8

Indian Institute of Technology Roorkee- रैंक 9

Banaras Hindu University, Varanasi- रैंक 10

यूनिवर्सिटी कैटेगरी

Indian Institute of Science, Bengaluru - रैंक 1

Jawaharlal Nehru University, New Delhi- रैंक 2

Banaras Hindu University, Varanasi- रैंक 3

Amrita VishwaVidyapeetham, Coimbatore - रैंक 4

Jadavpur University, Kolkata- रैंक 5

University of Hyderabad- रैंक 6

Calcutta University, Kolkata- रैंक 7

Manipal Academy of Higher Education, Manipal- रैंक 8

SavitribaiPhule Pune University, Pune - रैंक 9

Jamia Millia Islamia, New Delhi- रैंक 10

इंजीनियरिंग कैटेगरी

Indian Institute of Technology Madras- रैंक 1

Indian Institute of Technology Delhi- रैंक 2

Indian Institute of Technology Bombay- रैंक 3

Indian Institute of Technology Kanpur- रैंक 4

Indian Institute of Technology Kharagpur- रैंक 5

Indian Institute of Technology Roorkee- रैंक 6

Indian Institute of Technology Guwahati- रैंक 7

Indian Institute of Technology Hyderabad- रैंक 8

National Institute of Technology Tiruchirappalli- रैंक 9

Indian Institute of Technology Indore- रैंक 10

मैनेजमेंट कैटेगरी

Indian Institute of Management Ahmedabad- रैंक 1

Indian Institute of Management Bangalore- रैंक 2

Indian Institute of Management Calcutta- रैंक 3

Indian Institute of Management Lucknow- रैंक 4

Indian Institute of Technology Kharagpur- रैंक 5

Indian Institute of Management Kozhikode- रैंक 6

Indian Institute of Management Indore- रैंक 7

Indian Institute of Technology Delhi- रैंक 8

Xavier Labour Relations Institute (XLRI)- रैंक 9

Management Development Institute, Gurugram- रैंक 10

कॉलेज कैटेगरी

Miranda House, Delhi - रैंक 1

Lady Shri Ram College for Women, New Delhi- रैंक 2

Hindu College, Delhi- रैंक 3

St. Stephen`s College, Delhi- रैंक 4

Presidency College, Chennai - रैंक 5

Loyola College, Chennai - रैंक 6

St. Xavier`s College, Kolkata - रैंक 7

Ramakrishna Mission Vidyamandira, Howrah - रैंक 8

Hans Raj College, Delhi - रैंक 9

PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore- रैंक 10

फार्मेसी कैटेगरी

JamiaHamdard, New Delhi - रैंक 1

Panjab University, Chandigarh- रैंक 2

National Institute of Pharmaceutical Education and Research Mohali - रैंक 3

Institute of Chemical Technology, Mumbai- रैंक 4

National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad - रैंक 5

Birla Institute of Technology & Science, Pilani - रैंक 6

Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Udupi- रैंक 7

National Institute of Pharmaceutical Education and Research Ahmedabad - रैंक 8

JSS College of Pharmacy, Ooty- रैंक 9

JSS College of Pharmacy, Mysore- रैंक 10

मेडिकल रैंकिंग

All India Institute of Medical Sciences, New Delhi - रैंक 1

Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh - रैंक 2

Christian Medical College, Vellore- रैंक 3

सभी कैटेगरी की डिटेल्ड लिस्ट यहां देखें

एनआईआरफ द्वारा तैयार देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक जारी किया। एनआईआरएफ रैंकिंग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा तैयार किया गया है। NIRF रैंकिंग 2020 जारी करने को लेकर केंद्रीय एचआरडी मंत्री ने कल ही घोषणा की थी।