SPA New Delhi PG Admission 2018 स्कूल ऑफ लर्निंग एंड आर्किटेक्चर से कर सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम

SPA New Delhi PG Admission 2018 : स्कूल ऑफ लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली ने अपने मास्टर्स प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। सभी पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदकों को टेस्ट/इंटरव्यू पास करना होगा। प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इच्छुक आवेदक 16 मार्च 2018 तक अप्लाई कर सकते हैं।

योग्यता क्या है Education Qualification For Admission

एसपीए के मास्टर प्रोग्राम इन आर्किटेक्चरल कन्सर्वेशन एंड अर्बन डिजाइन के लिए आर्किटेक्चर या प्लानिंग में बैचलर्स डिग्री, एन्वायरमेंटल प्लानिंग के लिए प्लानिंग या आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री या जियोग्रफी या इकनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या एन्वायरमेंटल साइंस में मास्टर्स डिग्री, रीजनल प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डिजाइन (इंडस्ट्रियल डिजाइन) के लिए बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होनी जरूरी है। योग्य आवेदकों के इन डिग्रियों में न्यूनतम 55 प्रतिशत माक्र्स होने अनिवार्य हैं।

कैसे होगा चयन Selection Process in spa ne delhi

मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा में आवेदकों की परफॉर्मेंस आंकी जाएगी। इसके साथ ही उनके पोर्टफोलियो ऑफ वर्क को भी आधार बनाया जाएगा। इसके साथ ही आवेदकों को इंटरव्यू या लिखित परीक्षा पास करनी होगी। चुने गए कोर्स के लिए रुचि एवं प्रेरणा और वर्क एक्सपीरियंस को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। इसके बाद ही चयन होगा।

ये हैं जरूरी तारीखें Education News In Hindi

एसपीए के मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए आवेदक 16 मार्च 2018 तक आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद 2 अप्रैल 2018 से 4 अप्रैल 2018 तक टेस्ट या इंटरव्यू आयोजित करवाए जाएंगे। 23 अप्रैल 2018 को सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी। 27 जुलाई 2018 को ऑरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन How to apply for pg program in spa new delhi

एसपीए के मास्टर्स प्रोग्राम्स में एडमिशन के इच्छुक व योग्य आवेदक स्कूल की वेबसाइट http://www.spa.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आवेदकों को 2500 रुपए की एप्लीकेशन फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करवानी होगी। भरा हुआ फॉर्म यहां भेजना होगा- SECTION OFFICER (A&E), SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE, 4, BLOCK - B, I.P. ESTATE, NEW DELHI – 110002