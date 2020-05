CRPF के जवानों ने पेश की मिसाल, जो मारने को दाग रहा था गोलियां उसकी यूं बचाई जान

चाईबासा: झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। सुरक्षाबलों द्वारा नक्सलियों को पकड़ने व इनके साथ मुठभेड़ की ख़बरें भी आती रहती है। ऐसी ही घटनाओं के बीच एक सुखद खबर सामने आई है। जिसने बाहर से सख्त दिखने वाले जवानों की मानवियता और सह्रदयता को जाहिर किया है।

मुठभेड़ में चली गोलियां...



चाईबासा में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उस नक्सली की जान बचाई जो मुठभेड़ के दौरान उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था। दरअसल प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के सदस्यों की छिपे होने की सूचना मिलने पर चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन की संयुक्त टीम ने टेबो थाना क्षेत्र के जंगली और पहाड़ी इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। दस दौरान जब जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई थी जबकि मनोज हेस्सा नामक उग्रवादी घायल हो गया। इनके अन्य साथी जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए।

दिखाई इंसानियत,निभाया मानवियता का धर्म...

Constable Om Prakash Yadav and Constable Sandeep Kumar of #60Bn donated blood and saved life of a maoist who was injured while trying to ambush the CRPF team.



We congratulate our men in uniform who display ultimate valour and humanity while encountering adversaries. https://t.co/lBm4PWA97N pic.twitter.com/Eb6nV7k2BW