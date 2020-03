यहां के आदिवासी कोरोना से बचने के लिए कर रहे हैं यह काम

सिर पर जब मौत मंडराने लग ( When death is on head ) जाए तो सबसे पहले उससे बचाव के उपाय किए जाते हैं। चाईबासा जिले के आदिवासी भी कोरोना के प्रभावों ( Corona effect ) को लेकर जागृत हो गए हैं। इनका मानना है कि कच्चे घरों में ( Tribal making bricks ) कोरोना का प्रवेश हो सकता है। इसलिए खुद ही मेहनत करके पक्के घर बना रहे हैं।