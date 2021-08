काबुल से सकुशल यूपी लौटे चंदौली के सूरज चौहान, कहा दोबारा वहां नहीं जाऊंगा

Chandauli Man Return From Kabul gave Thanks to Indian Government- अफगानिस्तान में फंसे यूपी के चंदौली जिले के अमोघपुर गांव निवासी सूरज चौहान सलामत अपने घर वापस लौट आए हैं। भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के विमान से काबुल से भारतीयों की वापसी हुई है। इसमें चंदौली के सूरज भी शामिल थे।