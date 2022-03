गंगा पार करते ही ट्रक में लग गई आग, ड्राईवर बोला..

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में नेशनल हाइवे 2 पर एक ट्रक चलते हुए अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते ही ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर उससे कूद कर जान बचाने में कामयाब हो गए। जिसके बाद उन्होने पूरी कहानी बताई।

चंदौली जिले में इस मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे से अधिक समय से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया । इस दौरान वाराणसी से बिहार की तरफ नेशनल हाइवे 2 पर लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा । फायर ब्रिगेड की माने तो शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक में आग लगा था कोई जनहानि नहीं हुई ।

File Photo of Fire in Truck at Chandauli in UP