Indian Bank का लॉकर काटकर लूट करने वाला सिलीगुड़ी से गिरफ्तार

इंडियन बैंक का लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी घटना में शामिल 25000 के इनामी आरोपी को यूपी पुलिस ने सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। बैंक में हुई इस घटना के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी।

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सदर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने ₹25,000 इनामी अंतर प्रांतीय बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिला मुख्यालय पर 31 जनवरी को इंडियन बैन का लाकर गैस कटर से काटकर करोड़ों की चोरी की घटना को अंजाम देने में ये आरोपी शामिल था। आरोपी का चेहरा बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। मामले में पुलिस ने बदमाश के अन्य सहयोगियों को पहले भी जेल भेज दिया है । वहीं आरोपी से पूछताछ पर मिले सुराग के आधार पर फरार अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है ।

