अखिलेश यादव भटके हुए नेता हैं, 4 चुनाव हारने से वो समझ नहीं आ रहे क्या करें- मंत्री गिरीश यादव

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पहुंचे सरकार के मंत्री गिरीश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भटका हुआ नेता बताया है।

मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि, अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है, नकारात्मक सोच के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। जिससे वो अक्सर हैरान और परेशान ही रहते हैं। प्रदेश के चंदौली जिले में 100 दिन पूरे होने पर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं अखिलेश यादव के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के क्षतिग्रस्त होने वाले ट्वीट पर कमेन्ट करते हुए कहा कि, वो पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हैं।

