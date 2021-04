दिल्ली से यूपी-बिहार के लिये चलेंगी सात समर स्पेशल ट्रेनें, ये है टाइम टेबल

कोरोना संक्रमण और लाॅक डाउन के चलते यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली से यूपी-बिहार (Train from Delhi to UP Bihar) के यात्रियों के लिये रेलवे सात समर स्पेशल (Railway will Run 7 Summer Special Train) ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच चलेंगी। ये ट्रेनें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ बाराबंकी और कानपुर दीन दयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) होते हुए जाएंगी।