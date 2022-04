बेखौफ चोरों ने पुलिस अधीक्षक आवास से सटे हार्डवेयर दुकान को बनाया निशाना, व्यापारियों में खौफ

भुक्तभोगी सुबह दुकान खोलने पहुचा तो अंदर का नजर देख सन्न रह गया।उसने तत्काल चोरी की सूचना पुलिस दी। मौके पर पहुची पुलिस ने दुकान के अंदर जांच पड़ताल कर कार्यवाही में जुट गयी। चोरी की इस घटना से व्यापारियों में चोरो के प्रति डर पैदा हो गया।

पुलिस प्रशासन के सुस्त प्रणाली से बेखौफ चोरों का जिला मुख्यालय पर हौसला बुलंद होता जा रहा है। चोर प्रतिदिन किसी ना किसी दुकान का सटर तोड़कर पुलिस को आय दिन चुनौती दे रहे है। लेकिन पुलिस चोरो को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक आवास के बगल में न्यू विवेक ट्यूबवेल कंपनी हाडवेयर की दुकान को चोरो ने निशाना बनाया और दुकान में रखे हज़ारों की नगदी सहित समान पर हाथ फेर फरार हो गए। उक्त चोरी की पूरी घटना सी सी टीवी कैमरे में कैद हो गयीं। भुक्तभोगी सुबह दुकान खोलने पहुचा तो अंदर का नजर देख सन्न रह गया।उसने तत्काल चोरी की सूचना पुलिस दी। मौके पर पहुची पुलिस ने दुकान के अंदर जांच पड़ताल कर कार्यवाही में जुट गयी। चोरी की इस घटना से व्यापारियों में चोरों के प्रति डर पैदा हो गया। उन्होंने रात्रि में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।

Thieves Gatecrashed in a Shop Near Superintendent of Police Residence