रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू कराया था हॉस्पिटल, आज तक बंद है 'अल्ट्रासाउंड सेंटर', अधिकारियों में बंट रहा..

उत्तर प्रदेश में भले ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा भाजपा की सरकार बन गई । लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करने वाली योगी सरकार के राज में भी स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार द्वारा आम जनता के लिए दी जा रही सुविधाओं का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है।

पूर्व में यूपी के सीएम रहे चकिया के भभौरा गांव निवासी वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बनवाए गए 100 बेड के जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है । 1 साल से अल्ट्रासाउंड के कक्ष पर ताला पड़ा हुआ है और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नदारद है । जिससे मरीजों को बाहर अल्ट्रासाउंड महंगे दामों पर कराना पड़ रहा है । वहीं अस्पताल के सीएमएस द्वारा रटा रटाया बयान दिया जा रहा है। उच्चाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया। जबकि इस महंगाई में अल्ट्रासाउंड की सुविधा के लिए मरीजों को बाहर प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर का सहारा लेना पड़ रहा है और हजारो रुपये खर्च करने पर रहे है।

File Photo of Defence Minister Rajnath Singh to Show to Relate in Chandauli Hospital Inaugurated by Him