हिमाचलवासी पीएंगे अब हरियाणा का तेल

( Hariyana News ) एक तरफ जहां हरियाणा के लोग हिमाचल में पैदा होने वाली सब्जियां व फलों की लुत्फ लेते हैं वहीं अब हिमाचल वासी अपने घरों में हरियाणा में तैयार ( Mustard Production in Hariyana ) हो रहे सरसों के तेल का ( Mustard Oil use in Himachal ) इस्तेमाल करेंगे। हिमाचल ने हरियाणा से करीब 26 लाख लीटर सरसों के तेल की सप्लाई मांगी है।