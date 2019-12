पंजाब में सिर्फ छत्राओं को मिलेंगे स्मार्टफोन, छात्र खफा...

Smart phone: पंजाब मे कांग्रेस (congress) ने चुनाव के दौरान युवाओं को मोबाइल देने का वादा (Promise to give mobile to youth) किया था मगर भूल गए। युवाओं याद दिलाई तो कांग्रेस अचानक ठंड में जागी और अपना मेनिफेस्टों (Manifestos) याद किया। अभी सिर्फ सरकारी स्कूलों की 11वीं और 12वीं छात्राओं को ही स्मार्ट फोन दिए जाएंगे ( only 11th and 12th girl students of government schools will be given smart phones)। इस बात से युुवा छात्र खफा हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट देकर उन