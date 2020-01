सजंय यह नहीं समझ पाया कि पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी होता है...

चंडीगढ़(गणेश चौहान): ( Chandigarh News ) जीवन जीने के लिए पैसे से ज्यादा प्यार ( Love is more important than money ) जरूरी है, संजय इस बात को नहीं समझ पाया। उसने परिवार की खुशियां रुपए-पैसे में ढूंढने की कोशिश की। इससे सिर पर कर्जे का बोझ ओर कर्जेदारों का तकाजा (Borrowing money cause of murders) बढ़ता गया, सामान्यत: जैसा कि ऐसे हालात में होता है, ऐसी गलतियों की कीमत मासूमों और पत्नी को चुकानी पड़ती है। जो उन्होंने चुका दी। लोगों के तकादे से परेशान होकर उसने अपने दोनों बच्चों और पत्नी की हत्या करने के बाद ट्रेन आगे छलांग ( Attempt to sucide ) लगा दी पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था, संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डेयरी चलाता था

जानकारी के अनुसार संजय अरोड़ा की पंचकूला सेक्टर 9 में कृष्णा डेरी के नाम से डेरी शॉप है । करीब साल भर पहले अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉन्प्लेक्स के मकान नंबर 5012 में रहने के लिए आया था। परिवार में संजय अरोड़ा के अलावा उसकी 45 वर्षीय पत्नी सरिता, 21 वर्षीय बेटी सांची और 16 साल का बेटा अर्जुन इसी घर में रहते थे । पीजीआई में भर्ती आरोपी से पुलिस को पता चला कि वह अपने घर में इस दिल जलाने वाले हत्याकांड को अंजाम दे चुका है।

बेटी कॉलेज से लौटी ही थी कि...

मनीमाजरा हाउसिंग बोर्ड कांपलेक्स में संजय ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या कर दी। इस दिल दहलाने वाली वारदात में मृतकों की पहचान पत्नी 45 वर्षीय सरिता 21 वर्षीय बेटी सांची और 16 साल के बेटे अर्जुन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को आरोपी ने दिन में ही पहले अपनी बेटे और पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी इसके बाद कॉलेज की छुट्टी से घर लौटी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब चंडीगढ़ पुलिस को जीआरपी पुलिस से आरोपी के ट्रेन के आगे आत्महत्या करने के प्रयास की सूचना मिली।

सुन कर हिल गए लोग

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर एसपी क्राइम विनीत कुमार ,डीएसपी ईस्ट दिलशेर सिंह चंदेल, एसएचओ मनीमाजरा जसविंदर कौर समेत सीएफएसएल की टीम पहुंच गई जहां से सीएफएसएल की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर सैंपल लिए हैं। पुलिस ने मामले में हत्या,आम्र्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है । वहीं पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। जिससे कि आरोपियों का सुराग लग सके। वही जंगल की आग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबरें पूरे शहर को हिला कर रख दिया है।