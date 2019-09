बेशक हमारे परिवार को गोली मार दो... अपनी भी सोच लो...

Terrorism in Punjab: जर्मनी में रहकर पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले खालिस्तानी आतंकी (khalistani terrorist) गुरमीत सिंह बग्गा (gurmeet singh bagga) ने वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस (Punjab police) को धमकी दी है। अपने छोटे भाई गुरदेव सिंह (Gurudev singh) उर्फ प्रायटी की गिरफ्तारी से तिलमिला उठा है। उसने वीडियो में कहा कि चाहे मेरे परिवार को बेशक गोली मार दो, लेकिन अपने परिवार के बारे में भी सोच लो (shoot our family but think of yourself too)।