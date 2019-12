पंजाब में पीने वालों की मौजां ही मौजां

पंजाब में पीने वालों की मौजां ही ( Drunkers Enjoy in Punjab ) मौजां है। पहले से ही नशे की समस्या से जूझ रही पंजाब की सरकार ( Punjab Govt liberal ) ने शराबियों को एक ओर सौगात दी है। सरकार पीने वालों पर मेहरबान हो गई है। अब शराब पीकर वाहन चलाना पंजाब में अपराध नहीं होगा।

चंडीगढ़( धीरज शर्मा ): पंजाब में पीने वालों की मौजां ही ( Drunkers Enjoy in Punjab ) मौजां है। पहले से ही नशे की समस्या से जूझ रही पंजाब की सरकार ( Punjab Govt liberal ) ने शराबियों को एक ओर सौगात दी है। सरकार पीने वालों पर मेहरबान हो गई है। अब शराब पीकर वाहन चलाना पंजाब में अपराध नहीं होगा। वाहन चालकों ने कितनी पी रखी है, इसकी जांच नहीं होगी और ना ही वाहन चलाने पर किसी तरह के जुर्माने और जेल का ( No punishment for Drink&Drive ) डर रहेगा।

पीने वालों के लिए बदला कानून

पंजाब सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 में से उस सेक्शन को हटा दिया है, जिसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में दोषियों पर जुर्माना लगाने या जेल भेजने का प्रावधान है। नाबालिग बच्चों द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर केंद्र सरकार द्वारा सख्ती बरतते हुए 25000 रुपये जुर्माना और अभिभावक को 3 साल कैद का प्रावधान किया है, जिसे पंजाब सरकार ने सिरे से हटा दिया है।

अन्य तरह के उल्लंघन पर जुर्माना जारी

नए नियमों के मुताबिक बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों को 5 हजार, बिना आरसी गाड़ी रखने और ओवरस्पीड पर 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर पहले दो और फिर चार हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। इतना ही नहीं नए एक्ट में एक ओफेंस है, 'रिलेटिंग टू सेल आफ व्हीकल बाय डीलर/मैन्यूफेक्चरर/इंपोटर वायलेटिंग चेप्टर 7Ó है, जिसमें एक लाख रुपए तक जुर्माना रखा गया है।

रेडलाइट और पार्किंग उल्लंघन पर कम किया जुर्माना

पंजाब सरकार ने एक अन्य सेक्शन जोड़ते हुए मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम स्थिति में वाहन चलाने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। यही नहीं रेडलाइट जंप करने, गलत पार्किंग करने के दोषी भी मात्र 500 रुपये जुर्माना देकर छूट जाएंगे वहीं केंद्रीय संशोधित एक्ट में इनके लिए 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

ट्रिपल राइडिंग पर जुर्माना घटाया

राज्य सरकार ने संशोधित एक्ट के तहत दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग की जुर्माना राशि भी घटाकर 1000 कर दी गई है और लाइसेंस सस्पेंशन की अवधि भी घटा दी गई है। वहीं हालांकि सेक्शन 180 के तहत अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है।